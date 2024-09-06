НБУ випустив пам'ятну монету на честь Сергія Параджанова

Національний банк України присвятив ще одну пам'ятну монету Сергію Параджанову, який був режисером та візіонером. Він увійшов в історію світового кінематографа як представник хвилі українського поетичного кіно. У 2024 році виповнилося 100 років від дня його народження.

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Монета "Сергій Параджанов" поповнить серію “Видатні особистості України”. У Нацбанку додали, що пам'ятна монета номіналом 5 гривень також є символом нескореності, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим. Монету виготовили зі срібла 925 проби.

Цікаво! НБУ ініціював відмову від терміну "копійка" в Україні. Регулятор пропоную у майбутньому використовувати слово "шаг", оскільки це сприятиме відновленню історичної справедливості, а також сприятиме дерусифікації, деколонізації та відродженню національних традицій в грошовому обігу України.

Ключові елементи дизайну монети:

На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі, його зерен.

На реверсі монети зображений стилізований портрет Сергія Параджанова та колаж із фрагментів його робіт;

Вгорі над композицією викарбувані два написи: “СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ”, “100”.

Нацбанк додав, що тираж пам'ятної монети становить до 7 500 штук, а придбати її можна буде з 10 вересня. Спершу монета з'явиться в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а далі поступово її зможуть реалізувати банки-дистриб’ютори.