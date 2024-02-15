Нацбанк повідомив, коли проведе відкрите тестування е-гривні та назвав головні цілі 

В Україні продовжують працювати над проєктом електронної гривні. Ба більше, очільник Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін розповів, коли почнеться новий етап розробки.

НБУ проведе нове тестування використання е-гривні

За словами глави одного із департаменту Нацбанку, заявив, що відкрите тестування української е-гривні планують провести до кінця 2024 року. Взяти участь в експерименті зможе взяти кожен охочий.

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До проєкту планують залучити банки та небанківські установи, які будуть агентами НБУ та відповідатимуть за такі аспекти:

Розповсюдження грошей;

Обмін та надання можливості користувачам ними розпоряджатись з використанням своїх мобільних застосунків.

Поддєрьогін додав, що український центробанк уже розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті. Він також зауважив, що ті кредитори, які приймуть пропозицію НБУ, далі будуть запрошувати до участі своїх клієнтів.

, що Нацбанк оголосить про обсяг емісії електронної гривні уже після того, як стане зрозуміло, скільки буде учасників тестування. Другий пілотний проєкт, який пов'язаний із використанням е-гривні мають на меті провести у другому півріччі 2024 року. Орієнтовна тривалість експерименту –

У рамках проєкту учасники будуть мати можливість обміняти на е-гривню свої готівкові та безготівкові кошти. Поддєрьогін підкреслив, що НБУ не планує повторювати практику Китаю, де електронний юань роздавали жителям для зацікавлення цим проєктом.

Фахівець пояснив, що ціль нового експерименту з використання цифрової гривні від НБУ – зрозуміти, чи є попит на таку форму грошей серед жителів України та чи варто взагалі її запроваджувати. Вперше е-гривню тестували ще у 2018 році.