НБУ проведе нове тестування використання е-гривні

За словами глави одного із департаменту Нацбанку, заявив, що відкрите тестування української е-гривні планують провести до кінця 2024 року. Взяти участь в експерименті зможе взяти кожен охочий.

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До проєкту планують залучити банки та небанківські установи, які будуть агентами НБУ та відповідатимуть за такі аспекти:

Розповсюдження грошей;

Обмін та надання можливості користувачам ними розпоряджатись з використанням своїх мобільних застосунків.

Поддєрьогін додав, що український центробанк уже розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті. Він також зауважив, що ті кредитори, які приймуть пропозицію НБУ, далі будуть запрошувати до участі своїх клієнтів.

Додамо, що Нацбанк оголосить про обсяг емісії електронної гривні уже після того, як стане зрозуміло, скільки буде учасників тестування. Другий пілотний проєкт, який пов'язаний із використанням е-гривні мають на меті провести у другому півріччі 2024 року. Орієнтовна тривалість експерименту – 6 місяців.

У рамках проєкту учасники будуть мати можливість обміняти на е-гривню свої готівкові та безготівкові кошти. Поддєрьогін підкреслив, що НБУ не планує повторювати практику Китаю, де електронний юань роздавали жителям для зацікавлення цим проєктом.

Фахівець пояснив, що ціль нового експерименту з використання цифрової гривні від НБУ – зрозуміти, чи є попит на таку форму грошей серед жителів України та чи варто взагалі її запроваджувати. Вперше е-гривню тестували ще у 2018 році.

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