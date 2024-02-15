НБУ проведет новое тестирование использования е-гривны

По словам главы одного из департамента Нацбанка, заявил, что открытое тестирование украинской е-гривны планируют провести до конца 2024 года. Принять участие в эксперименте сможет принять каждый желающий.

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К проекту планируют привлечь банки и небанковские учреждения, которые будут агентами НБУ и будут отвечать за такие аспекты:

Распространение денег;

Обмен и предоставление возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений.

Поддерегин добавил, что украинский центробанк уже разослал банкам приглашение для участия в пилотном проекте. Он также отметил, что те кредиторы, которые примут предложение НБУ, дальше будут приглашать к участию своих клиентов.

Добавим, что Нацбанк объявит об объеме эмиссии электронной гривны уже после того, как станет понятно, сколько будет участников тестирования. Второй пилотный проект, который связан с использованием е-гривны имеют целью провести во втором полугодии 2024 года. Ориентировочная продолжительность эксперимента – 6 месяцев.

В рамках проекта участники будут иметь возможность обменять на е-гривну свои наличные и безналичные средства. Поддерегин подчеркнул, что НБУ не планирует повторять практику Китая, где электронный юань раздавали жителям для заинтересованности этим проектом.

Специалист пояснил, что цель нового эксперимента по использованию цифровой гривны от НБУ – понять, есть ли спрос на такую форму денег среди жителей Украины и стоит ли вообще ее вводить. Впервые е-гривну тестировали еще в 2018 году.

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