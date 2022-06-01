Цілком можливо, що таким чином ОПЕК готує основу для збільшення обсягів добування нафти, адже ціни на чорне золото зараз на піку. Водночас на Росію накладають нові обмеження у контексті експорту.

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В ОПЕК можуть збільшити обсяги видобування нафти

Звільнення Росії від угоди про місячний обсяг видобування сировини може призвести до того, що інші країни-експортери нафти можуть збільшити своє виробництво задля того, щоб компенсувати фактор держави-агресорки, згідно з даними делегатів ОПЕК. Серед них:

Саудівська Аравія,

Об'єднані Арабські Емірати,

десятки інших країн.

Потрібно враховувати, що Росія – це одна із трьох найбільших країн-виробників нафти у світі. Раніше держава-агресорка узгодила з ОПЕК і дев’ятьма країнами, які не входять до організації, щомісяця викачувати більше нафти, проте тепер прогнозують, що цей показник впаде приблизно на 8%, пише видання Wall Street Journal.

У чому різниця між ОПЕК+ та ОПЕК Членами ОПЕК є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ та Саудівська Аравія. ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює не лише 13 країн-членів ОПЕК, але й низку інших. Мовиться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.

Консультант з питань нафти Ендрю Ліпов сказав виданню Reuters, що інші виробники нафти можуть відреагувати на ситуацію з Росією збільшенням видобутку. Адже вони можуть відчути, що у них більше немає угоди про квоту на видобуток, яка повинна враховувати інтереси Росії. До того ж збільшення обсягів нафти, найімовірніше, сприятиме стабілізації ситуації на ринку.

Додають, що наразі ОПЕК не планує йти на цей крок, хоча деякі держави з організації готуються до потенційного збільшення своєї активності вже цього року. Крім того, США та країни Європи очікують такого кроку від картелю, оскільки військове вторгнення Росії в Україну спровокувало те, що ціни на чорне золото перетнули позначку у 100 доларів за барель, згідно з Wall Street Journal.

Водночас американське видання Bloomberg інформує, що в ОПЕК+ можуть вирішити не змінювати свого плану стосовно помірного збільшення обсягів видобування чорного золота кожного місяця, незалежно від проблем видобуванням у Росії. На момент створення цього матеріалу вартість двох еталонних марок нафти, згідно з Bloomberg:

Brent – 116,35 долара за барель;

– за барель; WTI – 115,27 долара за барель.

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