Відчувають майже усі: у Росії намагаються замінити сервіси, які пропонували Visa та Mastercard

У Росії продовжують шукати варіанти для заміни сервісів та послуг, які надавали іноземні компанії до повномасштабної війни проти України. Про нововведення від російських банків – читайте далі.

Два російських банки анонсували запуск платіжних стікерів. Таким чином, вони планують замінити сервіси безконтактної оплати смартфонами, за даними ЗМІ держави-агресорки. Ці послуги стали недоступними для росіян після того, як ринок агресора покинули компанії Visa та Mastercard.

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У Росії банки пропонують нововведення для клієнтів

Відповідні нововведення запропонували російські Альфа-банк та Сбербанк. Зокрема, в останньому заявили, що цей сервіс дозволить клієнтам оплачувати платежі в один дотик та безконтактно.

Також додають, що це нібито аналог банківської картки, проте більш компактний. Алгоритм використання платіжного стікера буде таким:

Користувач має відламати частину, яка призначена для кріплення;

Зняти захисний шар та наклеїти стікер на задню панель смартфона.

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Сбербанк планує запустити безплатне масове тестування цієї технології вже на початку лютого. Йдеться про 100 тисяч клієнтів, які зможуть взяти участь у цьому процесі. Далі банк уже буде ухвалювати рішення щодо впровадження цієї послуги в експлуатацію. В Альфа-банку також повідомили про схожі плани, а також наголосили, що платіжні стікери замінять Apple Pay.