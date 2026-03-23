Напад на інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: у Центробанку Європи відреагували на інцидент

Напад спецпризначенців антитерористичного центру Угорщини на інкасаторів "Ощадбанку" несе загрозу для валютної стабільності Європейського Союзу. Зокрема це питання може бути підняття у Брюсселі, а також у діалозі з самим Будапештом.

Що у ЄЦБ кажуть щодо нападу на інкасаторів "Ощадбанку"?

Про це зазначила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, про що йдеться у її відповіді на лист Андрія Пишного – очільника Національного банку України.

Читайте також Україна прокоментувала заяви про примусову "ін’єкцію" одному з інкасаторів в Угорщині

Зокрема у регуляторі повідомили, що можуть публічно повідомити про відповідь Крістін Лагард. Про це пише видання Європейська правда.

Крістін Лагард поділяє наші аргументи та наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти,

– заявила директорка департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко.

Підкреслюється, що Лагард зокрема:

пообіцяла звернути увагу президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на лист від Нацбанку; поділитися з фон дер Ляєн власними занепокоєннями; особисто обговорити це питання з представниками Угорщини.

Лагард також письмово запевнила Україну у намірі підняти це питання у Брюсселі та у діалозі з Будапештом,

– йдеться у матеріалі ЄП.

Нагадаємо, що раніше Андрій Пишний вже повідомляв, що Україна веде активну комунікацію з європейськими партнерами.

Зокрема звернення були адресовані:

керівництву Європейського центрального банку;

центрального банку Австрії;

Генеральному директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу;

Високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим.

Зауважте! Пишний наголосив, що європейські партнери та інституції мають отримати всю необхідну інформацію та доступ до документів. Крім того, вони повинні мати можливість висловити свою думку щодо ситуації.

Що ще слід знати про чинну ситуацію?