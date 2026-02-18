Що відомо про відставку Крістін Лагард?

Лагард стала головою ЄЦБ ще в листопаді 2019 року, повідомляє Financial Time.

Відповідно, термін її повноважень мав би закінчитися у жовтні 2027 року. Водночас, як повідомило проінформоване джерело, Лагард може піти у відставку достроково – до виборів у Франції. Зауважимо, що вони заплановані на квітень 2027 року.

Для чого Лагард достроковий вихід з посади:

якщо вона це зробить, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зможуть знати нового керівника ЄЦБ;

тобто, одна з найважливіших інституцій ЄС перебуватиме в більшій безпеці від ультраправого впливу.

Важливо! Попри те, що рішення про нового голову ЄЦБ ухвалює 21 член єврозони, досвід минулих років показує інше. Аби кандидата було ухвалено, його мають підтримати саме Франція та Німеччина.

Річ у тім, що президент Франції Емманюель Макрон більше не матиме змоги балотуватися на новий термін. Відповідно, виникає питання, хто стане наступний французьким лідером. Наразі існує значний ризик, що після виборів, на ЄЦБ буде здійснювати значний тиск нове ультраправе керівництво Франції.

До того ж, тиждень тому стало відомо про рішення голови французького Центробанку Франсуа Віллеруа де Гальо. Він, імовірно, піде у відставку у червні 2026. Це майже на рік раніше ніж офіційне закінчення його терміну, повідомив французький регулятор. Саме це дозволить Макрону призначити наступника голови Центробанку Франції до президентських виборів.

Що важливо знати про призначення голови ЄЦБ?