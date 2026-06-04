Как Кувейт может восстановить добычу нефти?

На восстановление добычи, после открытия Ормузского пролива, Кувейту нужно примерно 6 – 8 недель, сообщает Reuters.

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Более того, реально восстановить следующие 30%. Но для этого нужен будет еще примерно месяц, объяснил директор по международному маркетингу Kuwait Petroleum Corporation шейх Халед Ахмад ас-Сабах.

В то же время полное восстановление транзита через Ормуз продлится значительно дольше. Как указал вице-президент ADNOC по продажам и торговле Филипп Хури, на это понадобится много месяцев. По его словам, если пролив открою сейчас, восстановление продлится примерно до середины 2027 года.

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А вот руководитель исследовательского отдела Vitol Bahrain Бадер Нуруддин 3 июня указал, что НПЗ Персидского залива смогут восстановить мощность на 90 – 95%. Для этого необходимо ориентировочно 40 – 60 дней.

Интересно, что Кувейт сейчас ведет переговоры с дружественными странами. Продолжается обсуждение реализации проектов трубопроводов.

Многие люди думали: зачем строить трубопровод, не используя его? Теперь видно, чем полезен трубопровод,

– подчеркнул Ас-Сабах.

Какова сейчас ситуация с Ормузским проливом?