Как Кувейт может восстановить добычу нефти?
На восстановление добычи, после открытия Ормузского пролива, Кувейту нужно примерно 6 – 8 недель, сообщает Reuters.
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Более того, реально восстановить следующие 30%. Но для этого нужен будет еще примерно месяц, объяснил директор по международному маркетингу Kuwait Petroleum Corporation шейх Халед Ахмад ас-Сабах.
В то же время полное восстановление транзита через Ормуз продлится значительно дольше. Как указал вице-президент ADNOC по продажам и торговле Филипп Хури, на это понадобится много месяцев. По его словам, если пролив открою сейчас, восстановление продлится примерно до середины 2027 года.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
А вот руководитель исследовательского отдела Vitol Bahrain Бадер Нуруддин 3 июня указал, что НПЗ Персидского залива смогут восстановить мощность на 90 – 95%. Для этого необходимо ориентировочно 40 – 60 дней.
Интересно, что Кувейт сейчас ведет переговоры с дружественными странами. Продолжается обсуждение реализации проектов трубопроводов.
Многие люди думали: зачем строить трубопровод, не используя его? Теперь видно, чем полезен трубопровод,
– подчеркнул Ас-Сабах.
Какова сейчас ситуация с Ормузским проливом?
Рынок испытывает надежду, что ситуация с Ормузским проливом может улучшиться. Ведь Ливан и Израиль еще 3 июня объявили о прекращении огня. Это может указывать на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
Трамп заявил, что прогресс в переговорах с Ираном может быть достигнут уже на этих выходных. Это подкрепляет надежды на заключение мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.
Ормузский пролив пока заблокирован. Даже если его откроют, быстро восстановить судоходство там не получится. В частности, из-за заминирования этого пути.