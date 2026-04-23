Одна заява Трампа принесла трейдерам мільйони: це сталося вже не вперше
- Трейдери зробили ставки на суму 430 мільйонів доларів за 15 хвилин до заяви Трампа про перемир'я з Іраном.
- Це вже четвертий випадок, коли великі ставки на нафту були зроблені незадовго до заяв щодо Ірану.
Трейдери зробили серію ставок. Загалом вкладення оцінюються у 430 мільйонів доларів. Основна ставка була на те, що вартість нафти впаде.
Що важливо знати про ці ставки?
Ці ставки були поставлені лише за 15 хвилин до того, як Трамп зробив заяву про продовження перемир'я з Іраном, повідомляє Reuters.
Зауважимо, заява Трампа була, фактично, одностороння. Її не підтвердили Іран та Ізраїль, повідомляє Reuters.
Цікаво, що це вже 4 випадок, коли великі і "правильні" ставки на нафту були зроблені незадовго до заяв щодо Ірану:
- у березні одна велика ставка складала – 500 мільйонів доларів;
- а у квітні було зроблено декілька ставок, загалом вони склали – 2,1 мільярда доларів.
Згідно з даними LSEG, у вівторок, між 19:54 та 19:56 за Гринвічем на нафтовому ринку було продано 4260 лотів на загальну суму 430 мільйонів доларів, виходячи з поточної ціни ф'ючерсів на Brent. Трамп заявив, що продовжить припинення вогню на невизначений термін о 20:10 за Гринвічем,
– вказує видання.
Для розуміння, ринок Brent завершує основну сесію о 18:30 за Гринвічем. Відповідно, вказані угоди були укладені в години після закриття. Себто, в час, коли обсяги торгів обмежені.
Що відомо про попередні аналогічні угоди?
23 березня приблизно за 15 хвилин до того, як Трамп оголосив про відтермінування ударів по іранській енергетичній інфраструктурі, була зроблена ставка 500 мільйонів доларів на падіння цін на нафту. Як відомо, це зробили анонімні трейдери.
Аналогічно, 7 квітня були зроблені ставки на 950 мільйонів доларів. Це сталося за декілька годин до оголошення Трампом двотижневого перемир'я.
А 17 квітня анонімні трейдери зробили ставки на 760 мільйонів доларів на зниження цін на нафту. Це сталося за майже 20 хвилин до того, як міністр закордонних справ Ірану повідомив про відкриття Ормузької протоки для комерційних суден.