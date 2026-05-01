Дефіцит нафти може виникнути вже у червні: ситуація загострюється

Частина країн може зіткнутися із серйозним дефіцитом нафти в червні. Ця ситуація є наслідком відсутності ознак деескалації конфлікту на Близькому Сході.

Чому може виникнути дефіцит нафти?

Компанія ConocoPhillips вказує на те, що критичну нестачу особливо відчують деякі держави, повідомляє Bloomberg.

Ринки спочатку мали певний пільговий період, коли танкери, що вийшли з Перської затоки наприкінці лютого, ще були на воді; тепер усі вони досягли місця призначення. Ми почнемо спостерігати, як деякі країни, залежні від імпорту, потенційно почнуть стикатися з критичним дефіцитом, коли ми наблизимося до червня-липня,

– вказав фінансовий директор Енді О'Браєн.

Ситуація сильно ускладнюється через те, що Ормузька протока залишається закритою. Напруга між Іраном та США посилюється. Нагадаємо:

триває блокада Ормузької протоки силами Ірану;

а США блокують саме іранські порти.

Зауважимо, США почали блокувати іранські порти саме після невдалих переговорів з Іраном. Це один з елементів тиску на Тегеран.

Як ціни на нафту реагують на теперішню ситуацію на Близькому Сході?

Станом на сьогодні, ціни на нафту, як повідомляє видання Trading Economics, такі:

Нафта марки Brent коштує – 111,24 долара за барель.

коштує – 111,24 долара за барель. Американська нафта WTI має ціну – 104,98 долара за барель.

має ціну – 104,98 долара за барель. Російська Urals – 112,05 долара за барель.

Як показує статистика, за останні 2 тижні ціни на нафту підскочили на понад 25%. Основна причина цього – затягування переговорів між Іраном та США. Обидві сторони не готові поступатися.

Як розвиваються переговори між Іраном та США?