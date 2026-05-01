Дефіцит нафти може виникнути вже у червні: ситуація загострюється
- Країни можуть зіткнутися з дефіцитом нафти в червні через напруженість на Близькому Сході, зокрема блокаду Ормузької протоки.
- Ціни на нафту значно зросли, зокрема Brent до 111,24 долара за барель, через невдалі переговори між США та Іраном.
Частина країн може зіткнутися із серйозним дефіцитом нафти в червні. Ця ситуація є наслідком відсутності ознак деескалації конфлікту на Близькому Сході.
Чому може виникнути дефіцит нафти?
Компанія ConocoPhillips вказує на те, що критичну нестачу особливо відчують деякі держави, повідомляє Bloomberg.
Ринки спочатку мали певний пільговий період, коли танкери, що вийшли з Перської затоки наприкінці лютого, ще були на воді; тепер усі вони досягли місця призначення. Ми почнемо спостерігати, як деякі країни, залежні від імпорту, потенційно почнуть стикатися з критичним дефіцитом, коли ми наблизимося до червня-липня,
– вказав фінансовий директор Енді О'Браєн.
Ситуація сильно ускладнюється через те, що Ормузька протока залишається закритою. Напруга між Іраном та США посилюється. Нагадаємо:
- триває блокада Ормузької протоки силами Ірану;
- а США блокують саме іранські порти.
Зауважимо, США почали блокувати іранські порти саме після невдалих переговорів з Іраном. Це один з елементів тиску на Тегеран.
Як ціни на нафту реагують на теперішню ситуацію на Близькому Сході?
Станом на сьогодні, ціни на нафту, як повідомляє видання Trading Economics, такі:
- Нафта марки Brent коштує – 111,24 долара за барель.
- Американська нафта WTI має ціну – 104,98 долара за барель.
- Російська Urals – 112,05 долара за барель.
Як показує статистика, за останні 2 тижні ціни на нафту підскочили на понад 25%. Основна причина цього – затягування переговорів між Іраном та США. Обидві сторони не готові поступатися.
Як розвиваються переговори між Іраном та США?
Переговори між Іраном та США зайшли в глухий кут. Трамп вимагає відмови Тегерану від ідеї реалізовувати ядерну програму. Щобільше, США вказують, що вони готові здійснювати нові удари по іранській території (для цього є відповідний план).
Іран, своєю чергою, не готовий відступати. Наразі Тегеран, навпаки, посилює вимоги. Зокрема, хоче часткового контролю над Ормузом на постійній основі та репарацій.