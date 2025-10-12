Скільки літрів бензину можна отримати з 1 бареля нафти?

Нафта вимірюється в барелях. Така одиниця вимірювання використовується, адже це зручно при розрахунках, пише 24 Канал.

Читайте також У 15 разів більша, ніж висота Бурдж-Халіф: де найглибша нафтова свердловина у світі

Зверніть увагу! 1 барель нафти – це приблизно 158,988 літра

Для розрахунків "заокруглимо", вважаючи, що 1 барель нафти це 160 літрів. Вийде, що з цієї кількості можна отримати:

орієнтовно 85 – 102 літри бензину (октанове число 95 – 92);

25 – 30 літрів дизелю;

8 – 10 літрів нафтового коксу;

20 – 25 літрів авіаційного пального;

4 – 5 літрів скрапленого газу;

1 літр – моторної оливи;

9 – 11 літрів нафтопереробного газу;

5 – 7 літрів мазуту.

Важливо! Нафта вимірюється саме в "американських нафтових барелях". Цю одиницю вимірювання почали використовувати ще у XX столітті.

Останні важливі новини про нафту