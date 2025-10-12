Скільки літрів бензину можна отримати з 1 бареля нафти?
Нафта вимірюється в барелях. Така одиниця вимірювання використовується, адже це зручно при розрахунках, пише 24 Канал.
Зверніть увагу! 1 барель нафти – це приблизно 158,988 літра
Для розрахунків "заокруглимо", вважаючи, що 1 барель нафти це 160 літрів. Вийде, що з цієї кількості можна отримати:
- орієнтовно 85 – 102 літри бензину (октанове число 95 – 92);
- 25 – 30 літрів дизелю;
- 8 – 10 літрів нафтового коксу;
- 20 – 25 літрів авіаційного пального;
- 4 – 5 літрів скрапленого газу;
- 1 літр – моторної оливи;
- 9 – 11 літрів нафтопереробного газу;
- 5 – 7 літрів мазуту.
Важливо! Нафта вимірюється саме в "американських нафтових барелях". Цю одиницю вимірювання почали використовувати ще у XX столітті.
Останні важливі новини про нафту
Еталонною маркою нафти є саме Brent, повідомляє Statista. На момент написання публікації, її ціна за барель – 62,73 долара, зазначають Trading Economics.
Деякі країни продовжують купувати російську нафту, попри санкції. Йдеться і про ЄС. Зауважимо, що припинити купувати енергоносії з Росії Європа таки планує. Зокрема, як відомо, Євросоюз має відмовитись від російського газу до 2028 року.
Індія таки може відмовитись від російської нафти. На це сподіваються США. Натомість американська сторона готова постачати свою нафту.