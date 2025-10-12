Сколько литров бензина можно получить из 1 барреля нефти?

Нефть измеряется в баррелях. Такая единица измерения используется, ведь это удобно при расчетах, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! 1 баррель нефти – это примерно 158,988 литра

Для расчетов "округлим", считая, что 1 баррель нефти это 160 литров. Получится, что из этого количества можно получить:

ориентировочно 85 – 102 литра бензина (октановое число 95 – 92);

25 – 30 литров дизеля;

8 – 10 литров нефтяного кокса;

20 – 25 литров авиационного топлива;

4 – 5 литров сжиженного газа;

1 литр – моторного масла;

9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;

5 – 7 литров мазута.

Важно! Нефть измеряется именно в "американских нефтяных баррелях". Эту единицу измерения начали использовать еще в XX веке.

