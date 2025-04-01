Трамп обвал ціни на уран

Ядерні компанії у США стурбовані через митну політику Дональда Трампа. Наразі у центрі уваги мита на енергоносії з Канади. Ринок урану в Північній Америці через це фактично зупинився, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу Трамп обвалив важливий актив України до мінімуму за декілька місяців

Компанії сповільнюють закупівлі та відкладають нові контракти на постачання ядерного палива. Укладання нових договорів відкладають й оператори реакторів. Для розуміння, вони зазвичай покладаються на термінові контракти. Оператори реакторів, для прикладу, прагнуть зрозуміти, як нові тарифи будуть впливати на постачання.

Агенція TradeTech інформує, що обсяги закупівлі ядерного палива комунальними службами у США зменшилися вдвічі напередодні введення мита на рівні 10% на імпорт енергоносіїв з Канади до США. Річ у тому, що Канада – це топовий експортер ядерного палива до США. Ба більше, Канада закриває приблизно чверть потреб американського попиту.

Нагадаємо, що Канада – це також один із найбільших постачальників нафти до США. У 2024 році США імпортували з Канади 4,068 мільйона барелів нафти на день.

На цьому фоні падають ціни на уран:

Зокрема, біржовий фонд, до якого входять видобувачі урану, цього року зменшився на 16%.

Його падіння більше ніж вдвічі перевищує обвал Індексу S&P 500, до якого входять компанії з найбільшою капіталізацією.

Крім того, ф'ючерси на уран впали в ціні приблизно на 40% від пікового рівня, який зафіксували у 2024 році.

Тоді як другий найбільший виробник урану у світі – Cameco Corp. – впав на 21%.

Додамо, що уран має різні варіанти застосування. Але на сьогодні найбільш важливим використанням урану є атомна енергетика. Уран використовують як ядерне паливо для виробництва електроенергії на атомних електростанціях. Тоді як високозбагачений уран підходить для створення ядерної зброї, пише EBA.