Бразилия присоединится к ОПЕК+

Бразилия одобрила присоединение к Хартии сотрудничества между странами-производителями нефти. Эта хартия предоставляет платформу для развития диалога и обмена мнениями относительно условий и событий на мировых рынках нефти и энергоносителей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ОПЕК, которая приветствует такое решение Бразилии.

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Это свидетельствует, что Бразилия трансформируется в крупную нефтяную страну. При чем это изменение произошло всего за 9 месяцев до проведения ежегодного климатического саммита ООН. Страна будет сотрудничать с членами организации, но пока не будет иметь никаких обязательств, таких как сокращение объемов добычи нефти.

Что такое ОПЕК Это картель, создан нефтедобывающими странами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти. Членами организации сейчас являются 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия.



На фоне резкого падения цен на нефть в 2016 году к инициативам ОПЕК для контроля ситуации на рынке решили присоединиться еще 10 стран – Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Южный Судан и Судан. Это и стало ОПЕК+.

На сегодня Бразилия является седьмым крупнейшим производителем нефти в мире. Страна Латинской Америки добывает примерно 4,3 миллиона баррелей в день или 4% мировой добычи нефти, согласно данным Управления энергетической информации. По итогам 2024 года, главным продуктом, который экспортировала Бразилия, была сырая нефть. На сырье приходилось 13,3% экспорта Бразилии.