Видобуток нафти у Казахстані

Казахстан може перевищити свої плани щодо видобутку нафти в розмірі 96,2 мільйона тонн нафти у 2025 році. Відповідну заяву зробив міністр енергетики Ерлан Аккенжєнов. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Це пов'язано зі збільшенням видобутку на родовищі Тенгіз, яке очолює компанія Chevron. Цей проєкт почали у 2025 році. Цікаво, що видобуток нафти в Казахстані зростає попри тиск з боку ОПЕК+.

Річ у тому, що Казахстан постійно перевищує квоти, встановлені ОПЕК+. Казахський чиновник заявив, що це відбувається саме через зростання видобутку на родовищі Тенгіз. Для прикладу, у березні 2025 року Казахстан встановив рекорд за обсягами видобування нафти, перевищивши квоту ОПЕК+ з видобування нафти.

Водночас в ОПЕК+ розглядають можливість знову збільшити видобуток нафти. Нафтовий картель розглядає цей варіант навіть попри прогнози про падіння цін на нафту. Ба більше, Саудівська Аравія, яка є фактичним лідером ОПЕК+, наголосила, що буде підтримувати подальше збільшення видобутку, якщо країни й далі будуть ігнорувати квоти.