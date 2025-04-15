Британська компанія відкрила нове нафтове родовище: до чого тут США

Потужна британська нафтова компанія оголосила про масштабний проєкт біля берегів США. Йдеться про British Petroleum, яка різко змінила свою стратегію за останні кілька місяців.

Британська нафтова компанія відкрила нове родовище

Біля узбережжя нафтової затоки відкрили нове нафтове родовище. Це зробила британська нафтогазова компанія British Petroleum (BP), яка є однією із найбільших у світі, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нову свердловину, яка є розвідувальною, пробурили за 120 миль (понад 193 кілометри) від американського штату Луїзіана на ділянці Green Canyon Block 584. У стратегії компанії в цьому регіоні включає збільшення обсягів видобування нафти до 400 тисяч барелів нафти на добу. Це план до 2030 року.

До теми! Акції компанії British Petroleum на Лондонській фондовій біржі торгуються на рівні 344,90 фунта стерлінга (понад 436 доларів). Ринкова капіталізація компанії становить 54,80 мільярда фунтів (майже 70 мільярдів доларів).

Британська нафтова компанія відкрила нове родовища біля США після того, як у лютому радикально змінила стратегію своєї роботи. Компанія визнала провал своїх проєктів, які пов'язані з відновлюваною енергетикою. У BP знову вирішили зосередитися на видобутку нафти та газу.