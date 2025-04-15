Британская нефтяная компания открыла новое месторождение

У побережья нефтяного залива открыли новое нефтяное месторождение. Это сделала британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP), которая является одной из крупнейших в мире, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Новую скважину, которая является разведывательной, пробурили в 120 милях (более 193 километров) от американского штата Луизиана на участке Green Canyon Block 584. В стратегии компании в этом регионе включает увеличение объемов добычи нефти до 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Это план до 2030 года.

К теме! Акции компании British Petroleum на Лондонской фондовой бирже торгуются на уровне 344,90 фунта стерлинга (более 436 долларов). Рыночная капитализация компании составляет 54,80 миллиарда фунтов (почти 70 миллиардов долларов).

Британская нефтяная компания открыла новое месторождения возле США после того, как в феврале радикально изменила стратегию своей работы. Компания признала провал своих проектов, которые связаны с возобновляемой энергетикой. У BP снова решили сосредоточиться на добыче нефти и газа и газа.