Нафтові компанії змінюють свої плани

Останнім часом з'являється все більше новин про те, що енергетичний сектор знову зосереджує увагу на викопних корисних копалинах. Одним із важливих сигналів, який свідчить про зміни, – це заява British Petroleum про те, що їхня спроба перейти на "зелену" енергетику провалилася, пише 24 Канал з посиланням на Oil Price.

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Тож великі нафтові компанії, як-от British Petroleum, Shell та Exxon, визнають, що у них навряд чи вийде перейти на зелену енергію. Ба більше, вони повертаються до нафти та газу, які є одним із головних джерел їхніх прибутків.

Зокрема, в лютому компанія BP заявила, що буде більше вкладати у виробництво нафти та газу на 25% щорічно. Водночас нафтовий гігант скоротить інвестиції в бізнес, який пов'язаний із "зеленою" енергетикою на 70%. Для прикладу, British Petroleum планує запустити 27 нових нафтогазових проєктів протягом наступних п'яти років.

Нагадаємо, що аналітики Goldman Sachs переглянули прогноз для цін на нафту. Вони очікують, що ціни на нафту знизяться до кінця року. Ба більше, вони прогнозують зниження цін ще у 2026 році