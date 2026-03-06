Київ має лише 3 дні: Угорщина озвучила нову вимогу

Угорський уряд озвучив нову вимогу Києву. Секретар при міністерстві енергетики Угорщини Габор Чепек каже, що Україна має лише 3 дні, щоб відновити нафтопровід "Дружба". До того ж Будапешт вимагає допуску інспекторів.

Що Угорщина вимагає від України? Україні наче як надіслано спеціальне послання з цією вимогою від угорського уряду, повідомляє РТРС. Читайте також "Нам не потрібна російська нафта": Зеленський зробив заяву про конфіскацію ресурсів із танкерів Габор Чепек Секретар при міністерстві енергетики Угорщини На адресу уряду України направлено послання з вимогою у триденний термін відновити роботу трубопроводу і дозволити інспекційний огляд станції Броди, що забезпечує прокачування нафти. Зауважимо, що Угорщина неодноразово погрожувала Україні. Зокрема, вчора угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зробив шокуючу заяву. Він пообіцяв застосувати силу, аби постачання через "Дружбу" поновилося швидше. Ці погрози Орбан розмістив на своїй сторінці в X. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини Не буде ніяких угод, ніяких компромісів. Ми силою зламаємо українську нафтову блокаду. Нафта Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба". Важливо! Угорщина отримувала російську нафту саме через "Дружбу". Яка ситуація з трубопроводом "Дружба" зараз? Нафтопровід "Дружба" наразі не функціонує. Він зупинився в кінці січня. Причиною цього стала атака Росії по українській території.

Наразі нафтопровід ремонтується. Цей процес тривалий в часі саме через те, що Росія продовжує атакувати українську територію.

Угорщина, своєю чергою, стверджує, що Україна не відновлює постачання через політичні причини. Київ ці звинувачення заперечує.