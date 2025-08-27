Що таке дружба?

Нафтопровід починається в Альметьєвську (Татарстан), проходить через Самару та Брянськ, далі через білоруський Мозир, де ділиться на північний і південний напрямки. Північна гілка йде до Білорусі, Польщі та Німеччини, південна — до України, Чехії, Словаччини та Угорщини, пише 24 Канал.

З лютого 2023 року прокачування північним напрямком було зупинено через санкції ЄС, але південна частина продовжує функціонувати та забезпечує постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Скільки нафти Росія постачає по "Дружбі"?

За даними Forbes за 2024 рік, Угорщина імпортувала близько 4,7 мільйона тонн нафти цим маршрутом, що відповідає рівню попереднього року. Словаччина отримала 3,9 мільйона тонн, що на 15% менше, а Чехія – 2,7 мільйона тонн, що на 35% менше.

Згідно з інформацією Bloomberg, тільки в липні 2025 року до Угорщини було поставлено 436 тисяч тонн нафти, а до Словаччини – близько 356 тисяч тонн.

Які є альтернативи "Дружбі" для Угорщини та Словаччини?

Попри залежність від "Дружби" Угорщина та Словаччина мають кілька варіантів диверсифікації постачання нафти. Про це в коментарі для 24 Каналу розповів енергетичний експерт Сергій Куюн.

Адріатичний нафтопровід (JANAF)

Адріатичний трубопровід проходить через Хорватію і здатний транспортувати до 14 мільйонів тонн нафти на рік. Однак Угорщина використовує його лише на 20% потужності

Важливо! Повністю задовольнити потреби Угорщини та Словаччини цей маршрут не здатний. Додатковою перешкодою є високі тарифи на транзит, які зросли після початку модернізації 80-кілометрової ділянки нафтопроводу.

Український маршрут через Одесу

Ще однією альтернативою може стати нафтопровід Одеса-Броди. Схема постачань передбачає доставлення нафти морем до одеських портів, подальше транспортування до Бродів, а потім підключення до системи "Дружба" з виходом на угорські НПЗ.

Важливо! Цей трубопровід потребує капітальної реконструкції, оскільки не використовувався понад десять років.

Загрозою для маршруту Одеса-Броди залишаються регулярні російські обстріли.

Будівництво сербського нафтопроводу

Компанія MOL, якій належать найбільші угорські та словацькі НПЗ, також розглядає проєкт будівництва нового трубопроводу протяжністю близько 190 кілометрів, який з'єднає "Дружбу" на території Угорщини з сербською інфраструктурою біля міста Новий Сад.

Цікаво! Вартість будівництва нафтопроводу оцінюється в 350 мільйонів доларів. При цьому маршрут не зможе повністю замінити російську нафту.

Очікується, що цей маршрут дозволить частково розвантажити Адріатичний напрямок і забезпечить доступ до альтернативних постачань. Додатковим негативним фактором є те що сербська компанія "Нафтова індустрія Сербії" належить російській "Газпромнафті".