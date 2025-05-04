Центри енергетичної могутності Кремля: скільки нафтобаз існує в Росії

Росія – це одна зі ключових країн на ринку нафти. Це пов'язано з тим, що вона має значні запаси нафти. Логічно, що Росія має розвинену інфраструктуру для ринку нафти.

Скільки нафтобаз в Росії

Станом на 2025 рік у Росії нараховують понад 100 нафтопереробних заводів. Приблизно 30 НПЗ – це великі об'єкти, тоді як ще 80 відносять до малих, пише 24 Канал з посиланням на Texty.org.ua.

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Важливо додати, що для Росії нафта є дуже важливим ресурсом. Річ у тому, що чимала частка державного бюджету країни надходить саме завдяки експорту нафти і нафтопродуктів. За оцінками різних експертів, йдеться від 25% до 35%.

Що таке нафтобаза

Це комплекс споруд і пристосувань для приймання, зберігання, перевантаження з одного виду транспорту на інший і відпускання нафти і нафтопродуктів.

Найбільші нафтопереробні заводи Росії розташовані в таких містах:

Омськ;

Кіріші (Санкт-Петербург);

Рязань;

Кстово (Нижній Новгород);

Волгоград;

Ярославль;

Перм;

Москва;

Туапсе.

Зокрема, у 2022 році – перший рік повномасштабного вторгнення в Україну – експорт нафти, нафтопродуктів і газу з Росії сягнув 383,7 мільярда доларів. Для розуміння, це стало рекордом за 27 років.

Росія також входить до десятки країн з найбільшими запасами нафти у світі. Проте країна суттєво відстає від лідерів рейтингу – Венесуели та Саудівської Аравії. Загалом нафтові резерви Росії оцінюють в 80 мільярдів барелів, що забезпечує її 6 місце в рейтингу.