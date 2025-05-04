Центры энергетического могущества Кремля: сколько нефтебаз существует в России

Россия – это одна из ключевых стран на рынке нефти. Это связано с тем, что она имеет значительные запасы нефти. Логично, что Россия имеет развитую инфраструктуру для рынка нефти.

Сколько нефтебаз в России

По состоянию на 2025 год в России насчитывается более 100 нефтеперерабатывающих заводов. Примерно 30 НПЗ – это крупные объекты, тогда как еще 80 относят к малым, пишет 24 Канал со ссылкой на Texty.org.ua.

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Важно добавить, что для России нефть является очень важным ресурсом. Дело в том, что немалая доля государственного бюджета страны поступает именно благодаря экспорту нефти и нефтепродуктов. По оценкам разных экспертов, речь идет от 25% до 35%.

Что такое нефтибаза

Это комплекс сооружений и приспособлений для приема, хранения, перегрузки с одного вида транспорта на другой и отпуска нефти и нефтепродуктов.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России расположены в таких городах:

Омск;

Кириши (Санкт-Петербург);

Рязань;

Кстово (Нижний Новгород);

Волгоград;

Ярославль;

Пермь;

Москва;

Туапсе.

В частности, в 2022 году – первый год полномасштабного вторжения в Украину – экспорт нефти, нефтепродуктов и газа из России достиг 383,7 миллиарда долларов. Для понимания, это стало рекордом за 27 лет.

Россия также входит в десятку стран с наибольшими запасами нефти в мире. Однако страна существенно отстает от лидеров рейтинга – Венесуэлы и Саудовской Аравии. В целом нефтяные резервы России оценивают в 80 миллиардов баррелей, что обеспечивает ее 6 место в рейтинге.