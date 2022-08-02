Прибуток BP

Базовий прибуток нафтової компанії BP склав 4,1 мільярда доларів за результатами IV кварталу 2021 року проти 115 мільйонів доларів проти аналогічного періоду торік. Загалом за весь минулий рік компанія заробила 12,8 мільярда доларів. Компанія спромоглась суттєво примножити прибуток завдяки світовій газовій кризі та підвищенню цін на нафту.

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Варто зауважити, що у 2020 році британська нафтогазова компанія ВР зафіксувала збиток у 5,7 мільярда доларів.

Викуп акцій компанії

Нафтогазова компанія також заявила, що має намір здійснити викуп акцій компанії на суму 1,5 мільярда доларів і зберегти дивіденди в 54 центи на акцію. Зауважимо, що ціна акцій з початку року зросла більш ніж на 23%.

У звіті також зазначено, зворотний викуп акцій буде здійснено до оголошення результатів за перший квартал 2022 року "коштом надлишкового грошового потоку 2021 року".

Нагадаємо! Минулого тижня британський конкурент ВР Shell оголосив про рекордні результати за II квартал у 11,5 мільярдів доларів і оголосив про програму викупу акцій на 6 мільярдів доларів.

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