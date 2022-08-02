Прибыль BP

Базовая прибыль нефтяной компании BP составила 4,1 миллиарда долларов по результатам IV квартала 2021 года против 115 миллионов долларов против аналогичного периода в прошлом году. Всего за весь прошлый год компания заработала 12,8 миллиарда долларов. Компания смогла существенно приумножить прибыль благодаря мировому газовому кризису и повышению цен на нефть.

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Следует отметить, что в 2020 году британская нефтегазовая компания ВР зафиксировала убыток в 5,7 миллиарда долларов.

Выкуп акций компании

Нефтегазовая компания также заявила, что намерена совершить выкуп акций компании на сумму 1,5 миллиарда долларов и сохранить дивиденды в 54 цента на акцию. Отметим, что цена акций с начала года выросла более чем на 23%.

В отчете также указано, что обратный выкуп акций будет осуществлен до объявления результатов за первый квартал 2022 года "за счет избыточного денежного потока 2021 года".

Напомним! На прошлой неделе британский конкурент ВР Shell объявил о рекордных результатах за II квартал в 11,5 миллиарда долларов и объявил о программе выкупа акций на 6 миллиардов долларов.

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