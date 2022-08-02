Скільки коштує нафта

Ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок, 2 серпня 2022 року, торгуються на рівні 99,71 долара за барель. З моменту відкриття ринку нафта подешевшала на 0,32%, за даними Finance!Yahoo.

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Тоді як вересневі контракти на нафту еталонної американської марки WTI наразі коштують 93,88 долара за барель. З початку торгової сесії ця марка виросла в ціні на 0,01%.

Які сценарії розвитку на ринку нафти можливі

Загалом варто враховувати, що ціни на ринку нафти істотно залежать від того, коли і чи загалом буде рецесія. У Goldman Sachs вважають, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель, проте за умови відсутності рецесії. Водночас фахівці з Королівського банку Канади очікує, що сировина може подорожчати до 150 доларів і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Тоді якщо рецесія все-таки почнеться, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup. Річ у тому, що рецесія вплине на попит на нафту у світі.

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