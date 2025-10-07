Готується стати нафтовим гігантом: Китай розширює свої можливості
- Китай планує значно розширити свої нафтові резерви, будуючи сховища для 169 мільйонів барелів.
- Китай активізував свої зусилля в галузі збереження нафти після антиросійських санкцій.
Китай продовжує проводити кампанію зі збільшення запасів сирої нафти. Зокрема, для цього будуються нафтові резерви.
Що відомо про збільшення запасів нафти Китаєм?
Публічні джерела повідомляють, що китайські державні нафтові компанії, у томі числі, Sinopec та CNOOC, значно розширять свої можливості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! На 11 китайських об'єктах протягом 2025 – 2026 років мають з'явитися сховища на ще щонайменше 169 мільйонів барелів.
Значна залежність Китаю від іноземної нафти, яка перевозиться переважно танкерами, є стратегічною вразливістю, яку Пекін прагне пом'якшити шляхом зберігання, диверсифікації джерел імпорту та підтримки внутрішнього виробництва,
– зазначає видання.
Зауважимо, що, відносно резервів Китай зберігає секретність. Це може бути пов'язано з подальшими імовірними змінами, щодо проєктів.
Пекін почав будувати перший стратегічний резервний об'єкт ще у 2006 році. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Китай "активізувався" у цій галузі. Так сталося, зокрема, через антиросійські санкції.
Важливо! Зараз Китай є найбільшим імпортером нафти у світі. Оцінки S&P Global Commodity Insight вказують, що Пекін накопичував в середньому 530 000 барелів на день з початку року.
Що потрібно знати про нафту зараз?
Вартість нафти зростає, повідомляє Reuters. Це відбувається, у тому числі через те, що видобуток нафти у листопаді з боку ОПЕК+ збільшиться на менший показник ніж очікувалось раніше.
Україна продовжує атаки на російські НПЗ. Зокрема, в ніч на 5 жовтня було пошкоджено завод "Лукойла".
Індія продовжує купувати російську нафту. Путін готується навідати цю країну у грудні. Як кажуть експерти, російський лідер, імовірно, хоче обговорити майбутню співпрацю.