Китай продолжает проводить кампанию по увеличению запасов сырой нефти. В частности, для этого строятся нефтяные резервы.

Что известно об увеличении запасов нефти Китаем?

Публичные источники сообщают, что китайские государственные нефтяные компании, в том числе, Sinopec и CNOOC, значительно расширят свои возможности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! На 11 китайских объектах в течение 2025 – 2026 годов должны появиться хранилища на еще не менее чем 169 миллионов баррелей.

Значительная зависимость Китая от иностранной нефти, которая перевозится преимущественно танкерами, является стратегической уязвимостью, которую Пекин стремится смягчить путем хранения, диверсификации источников импорта и поддержки внутреннего производства,

– отмечает издание.

Заметим, что, относительно резервов Китай сохраняет секретность. Это может быть связано с дальнейшими вероятными изменениями, по проектам.

Пекин начал строить первый стратегический резервный объект еще в 2006 году. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, Китай "активизировался" в этой области. Так произошло, в частности, из-за антироссийских санкций.

Важно! Сейчас Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. Оценки S&P Global Commodity Insight указывают, что Пекин накапливал в среднем 530 000 баррелей в день с начала года.

Что нужно знать о нефти сейчас?