Нафту отримають не всі: Японія попередила країни Азії

Міністр торгівлі Японії сказав, що країна реалізовуватиме нафту зі своїх резервів. Проте її отримуватимуть лише вітчизняні НПЗ. Це показує те, що уряд Японії не планує поширювати національні поставки до інших країн.

Що відомо про рішення Японії?

Наразі значна кількість азійських країн шукають допомогу і потребують нафти, повідомляє Bloomberg.

Рьосей Аказава Міністр торгівлі Японії Щодо продажу стратегічних нафтових резервів, ми, безумовно, націлені на вітчизняні нафтові та нафтопереробні компанії. Однак ситуація може дещо відрізнятися для спільних резервів з країнами-виробниками нафти. Ми маємо намір уважно стежити за розвитком подій та приймати відповідні рішення в кожному окремому випадку

Зауважимо, у березні країна почала вивільняти свої запаси нафти. Таким чином країна прагне полегшити кризу постачань, яка настала через майже повне перекриття Ормузької протоки.

До того ж на початку цього тижня голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол та прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі обговорили подальші дії. Вони вказали, що подальше скоординоване вивільнення запасів нафти можливе, якщо це буде необхідним, повідомляє Bloomberg.

Немає сумнівів, що Азія стикається з надзвичайно складною ситуацією. Ринок нафти є глобальним, і підтримка балансу попиту та пропозиції на азійському ринку має вирішальне значення не лише для забезпечення стабільного постачання енергії в нашу країну, але й для підтримки та зміцнення промислових ланцюгів поставок Японії,

– вказує Аказава.

Яка наразі ситуація з нафтою в Японії?