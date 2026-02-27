Яка ситуація виникла у Венесуелі?
Вказані контракти були укладені з приватними компаніями, повідомляє Reuters.
Як вказують обізнані джерела, це призупинення наразі не впливає на рівень видобутку у Венесуелі. До того ж державний нафтовий гігант PDVSA реалізує нафту, яка була видобута за контрактами, поки вони призупинені.
Важливо! Каркас та Вашингтон будуть переглядати контракти, а також, можливо, рекомендуватимуть скасувати деякі з них.
Контракти, що розглядаються, включають проєкт, в рамках яких нещодавно розпочався видобуток нафти у складних районах, таких як озеро Маракайбо, великі підприємства, спрямовані на розширення видобутку в поясі Оріноко, головному нафтовидобувному регіоні Венесуели, та невеликі зрілі нафтові родовища,
– вказує видання.
Серед тих, хто уклав контракти на розподіл продукції, були такі компанії:
- китайські;
- південноамериканські;
- американські і так далі.
Цікаво! Частина компаній зареєстрована в країнах-податкових гаванях.
Наприкінці січня Національні збори Венесуели ухвалили реформу закону країни про вуглеводні, щоб сприяти іноземним інвестиціям у занедбану нафтову промисловість,
– наголошує видання.
Якщо спиратися на закон, вийде, що уряд наразі має пів року. За цей час відбудеться перегляд чинних контрактів, повідомляє Reuters.
Що важливо знати про видобуток нафти у Венесуелі?
За часів Мадуро, адміністрація не мала значного успіху у забезпеченні інвестицій за моделлю контрактів на розподіл продукції. Річ у тім, що великі нафтові компанії уникали співпраці з Венесуелою саме через санкції США.
3 січня 2026 року стало відомо, що американські сили захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Венесуельського лідера доставили на територію США для вчинення правосуддя.
Після цього, американська адміністрація отримала доступ до ресурсів Венесуели. Зокрема, наразі Мінфін США видає генеральні ліцензії, які дозволяють компаніям працювати в нафтогазовому секторі венесуельської держави.