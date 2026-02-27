Яка ситуація виникла у Венесуелі?

Вказані контракти були укладені з приватними компаніями, повідомляє Reuters.

Як вказують обізнані джерела, це призупинення наразі не впливає на рівень видобутку у Венесуелі. До того ж державний нафтовий гігант PDVSA реалізує нафту, яка була видобута за контрактами, поки вони призупинені.

Важливо! Каркас та Вашингтон будуть переглядати контракти, а також, можливо, рекомендуватимуть скасувати деякі з них.

Контракти, що розглядаються, включають проєкт, в рамках яких нещодавно розпочався видобуток нафти у складних районах, таких як озеро Маракайбо, великі підприємства, спрямовані на розширення видобутку в поясі Оріноко, головному нафтовидобувному регіоні Венесуели, та невеликі зрілі нафтові родовища,

– вказує видання.

Серед тих, хто уклав контракти на розподіл продукції, були такі компанії:

китайські;

південноамериканські;

американські і так далі.

Цікаво! Частина компаній зареєстрована в країнах-податкових гаванях.

Наприкінці січня Національні збори Венесуели ухвалили реформу закону країни про вуглеводні, щоб сприяти іноземним інвестиціям у занедбану нафтову промисловість,

– наголошує видання.

Якщо спиратися на закон, вийде, що уряд наразі має пів року. За цей час відбудеться перегляд чинних контрактів, повідомляє Reuters.

Що важливо знати про видобуток нафти у Венесуелі?