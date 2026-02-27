Яка ситуація виникла у Венесуелі?

Вказані контракти були укладені з приватними компаніями, повідомляє Reuters.

Як вказують обізнані джерела, це призупинення наразі не впливає на рівень видобутку у Венесуелі. До того ж державний нафтовий гігант PDVSA реалізує нафту, яка була видобута за контрактами, поки вони призупинені.

Важливо! Каркас та Вашингтон будуть переглядати контракти, а також, можливо, рекомендуватимуть скасувати деякі з них.

Контракти, що розглядаються, включають проєкт, в рамках яких нещодавно розпочався видобуток нафти у складних районах, таких як озеро Маракайбо, великі підприємства, спрямовані на розширення видобутку в поясі Оріноко, головному нафтовидобувному регіоні Венесуели, та невеликі зрілі нафтові родовища,
– вказує видання.

Серед тих, хто уклав контракти на розподіл продукції, були такі компанії:

  • китайські;
  • південноамериканські;
  • американські і так далі.

Цікаво! Частина компаній зареєстрована в країнах-податкових гаванях.

Наприкінці січня Національні збори Венесуели ухвалили реформу закону країни про вуглеводні, щоб сприяти іноземним інвестиціям у занедбану нафтову промисловість,
– наголошує видання.

Якщо спиратися на закон, вийде, що уряд наразі має пів року. За цей час відбудеться перегляд чинних контрактів, повідомляє Reuters.

Що важливо знати про видобуток нафти у Венесуелі?

  • За часів Мадуро, адміністрація не мала значного успіху у забезпеченні інвестицій за моделлю контрактів на розподіл продукції. Річ у тім, що великі нафтові компанії уникали співпраці з Венесуелою саме через санкції США.

  • 3 січня 2026 року стало відомо, що американські сили захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Венесуельського лідера доставили на територію США для вчинення правосуддя.

  • Після цього, американська адміністрація отримала доступ до ресурсів Венесуели. Зокрема, наразі Мінфін США видає генеральні ліцензії, які дозволяють компаніям працювати в нафтогазовому секторі венесуельської держави.