Какая ситуация возникла в Венесуэле?
Указанные контракты были заключены с частными компаниями, сообщает Reuters.
Как указывают осведомленные источники, это приостановление пока не влияет на уровень добычи в Венесуэле. К тому же государственный нефтяной гигант PDVSA реализует нефть, которая была добыта по контрактам, пока они приостановлены.
Важно! Каркас и Вашингтон будут пересматривать контракты, а также, возможно, рекомендовать отменить некоторые из них.
Контракты, рассматриваемых, включают проект, в рамках которых недавно началась добыча нефти в сложных районах, таких как озеро Маракайбо, крупные предприятия, направлены на расширение добычи в поясе Ориноко, главном нефтедобывающем регионе Венесуэлы, и небольшие зрелые нефтяные месторождения,
– указывает издание.
Среди тех, кто заключил контракты на распредиление продукции, были такие компании:
- китайские;
- южноамериканские;
- американские и так далее.
Интересно! Часть компаний зарегистрирована в странах-налоговых гаванях.
В конце января Национальное собрание Венесуэлы приняло реформу закона об углеводородах, чтобы способствовать иностранным инвестициям в заброшенную нефтяную промышленность,
– отмечает издание.
Если опираться на закон, получится, что правительство сейчас имеет полгода. За это время состоится пересмотр действующих контрактов, сообщает Reuters.
Что важно знать о добыче нефти в Венесуэле?
Во времена Мадуро, администрация не имела значительного успеха в обеспечении инвестиций по модели контрактов на распределение продукции. Дело в том, что крупные нефтяные компании избегали сотрудничества с Венесуэлой именно из-за санкций США.
3 января 2026 года стало известно, что американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэльского лидера доставили на территорию США для совершения правосудия.
После этого, американская администрация получила доступ к ресурсам Венесуэлы. В частности, сейчас Минфин США выдает генеральные лицензии, которые позволяют компаниям работать в нефтегазовом секторе венесуэльского государства.