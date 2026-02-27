Какая ситуация возникла в Венесуэле?

Указанные контракты были заключены с частными компаниями, сообщает Reuters.

Читайте также США приняли неожиданное решение: теперь и эта страна получит нефть из Венесуэлы

Как указывают осведомленные источники, это приостановление пока не влияет на уровень добычи в Венесуэле. К тому же государственный нефтяной гигант PDVSA реализует нефть, которая была добыта по контрактам, пока они приостановлены.

Важно! Каркас и Вашингтон будут пересматривать контракты, а также, возможно, рекомендовать отменить некоторые из них.

Контракты, рассматриваемых, включают проект, в рамках которых недавно началась добыча нефти в сложных районах, таких как озеро Маракайбо, крупные предприятия, направлены на расширение добычи в поясе Ориноко, главном нефтедобывающем регионе Венесуэлы, и небольшие зрелые нефтяные месторождения,

– указывает издание.

Среди тех, кто заключил контракты на распредиление продукции, были такие компании:

китайские;

южноамериканские;

американские и так далее.

Интересно! Часть компаний зарегистрирована в странах-налоговых гаванях.

В конце января Национальное собрание Венесуэлы приняло реформу закона об углеводородах, чтобы способствовать иностранным инвестициям в заброшенную нефтяную промышленность,

– отмечает издание.

Если опираться на закон, получится, что правительство сейчас имеет полгода. За это время состоится пересмотр действующих контрактов, сообщает Reuters.

Что важно знать о добыче нефти в Венесуэле?