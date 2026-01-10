"Ми відкриті для бізнесу": Трамп хоче продавати венесуельську нафту Росії та Китаю

США готові продавати "усю необхідну" нафту Росії та Китаю, у тому числі з Венесуели. Адже після операції проти Ніколаса Мадуро Вашингтон бере під свій контроль продаж венесуельської нафти.

Чому США продаватимуть нафту Росії та Китаю?

Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі із керівниками нафтових та газових компаній, передає 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

Дональд Трамп Президент США Ми відкриті для бізнесу. Китай може купувати у нас стільки нафти, скільки захоче. Росія може отримувати від нас всю нафту, яка їй необхідна.

Глава Білого дому додав, що обидві країни дуже люблять нафту. І хоча Москва, зокрема, добуває сировину у великих обсягах, це не перешкода для ведення бізнесу зі США.

Китай, Росія та решта зможуть прийти, і ми будемо відкриті для бізнесу практично негайно,

– наголосив президент.

Зауважте! Трамп зібрав представників енергетичних компаній США у Білому домі, щоб переконати їх інвестувати у видобуток нафти в Венесуелі щонайменше 100 мільярдів доларів.

Як Трамп суперечить сам собі?

Під час зустрічі з підприємцями Трамп також виправдав захоплення Мадуро та встановлення контролю над нафтовидобутком Венесуели, пише CNN. За словами президента, якби США не діяли першими, це зробили б їхні суперники, такі як Китай та Росія.

Якби ми цього не зробили, Китай би там був, і Росія би там була,

– підкреслив глава Білого дому.

Проте, як пише видання, американський президент цими заявами суперечить сам собі. Вони різко контрастують із його попередньою критикою європейських країн, яких він звинувачував у торгівлю з Росією і фінансуванні в такий спосіб війни в Україні.

Важливо! Минулого року Трамп Минулого року президент стверджував, що війна могла б закінчитися, якби країни НАТО перестали купувати нафту з Росії. Він навіть закликав Євросоюз запровадити мита проти Індії та Китаю за значний імпорт російської сировини.

Яка ситуація з венесуельською нафтою?