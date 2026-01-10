"Ми відкриті для бізнесу": Трамп хоче продавати венесуельську нафту Росії та Китаю
- Президент США Дональд Трамп заявив про готовність продавати венесуельську нафту Росії та Китаю.
- Трамп зазначив, що США готові вести бізнес з країнами, які люблять нафту, всупереч його попередній критиці торгівлі з Росією з боку європейських країн.
США готові продавати "усю необхідну" нафту Росії та Китаю, у тому числі з Венесуели. Адже після операції проти Ніколаса Мадуро Вашингтон бере під свій контроль продаж венесуельської нафти.
Чому США продаватимуть нафту Росії та Китаю?
Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі із керівниками нафтових та газових компаній, передає 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.
Ми відкриті для бізнесу. Китай може купувати у нас стільки нафти, скільки захоче. Росія може отримувати від нас всю нафту, яка їй необхідна.
Глава Білого дому додав, що обидві країни дуже люблять нафту. І хоча Москва, зокрема, добуває сировину у великих обсягах, це не перешкода для ведення бізнесу зі США.
Китай, Росія та решта зможуть прийти, і ми будемо відкриті для бізнесу практично негайно,
– наголосив президент.
Зауважте! Трамп зібрав представників енергетичних компаній США у Білому домі, щоб переконати їх інвестувати у видобуток нафти в Венесуелі щонайменше 100 мільярдів доларів.
Як Трамп суперечить сам собі?
Під час зустрічі з підприємцями Трамп також виправдав захоплення Мадуро та встановлення контролю над нафтовидобутком Венесуели, пише CNN. За словами президента, якби США не діяли першими, це зробили б їхні суперники, такі як Китай та Росія.
Якби ми цього не зробили, Китай би там був, і Росія би там була,
– підкреслив глава Білого дому.
Проте, як пише видання, американський президент цими заявами суперечить сам собі. Вони різко контрастують із його попередньою критикою європейських країн, яких він звинувачував у торгівлю з Росією і фінансуванні в такий спосіб війни в Україні.
Важливо! Минулого року Трамп Минулого року президент стверджував, що війна могла б закінчитися, якби країни НАТО перестали купувати нафту з Росії. Він навіть закликав Євросоюз запровадити мита проти Індії та Китаю за значний імпорт російської сировини.
Яка ситуація з венесуельською нафтою?
За даними Інституту енергетики, Венесуела володіє приблизно 17% світових запасів нафти, що становить близько 303 мільярдів барелів. Наразі на її території працює лише одна американська компанія – Chevron.
Після усунення Мадуро Дональд Трамп заявив, що США візьмуть контроль над Венесуелою, і цей контроль може тривати роками. При цьому президент планує управляти продажем венесуельської нафти. Американський уряд має намір реалізовувати сировину та спрямовувати отримані кошти на розвиток країни.
Дії Трампа щодо венесуельських нафтових ресурсів викликали занепокоєння у Китаї через можливий вплив на постачання нафти від інших підсанкційних постачальників. Після введення американських санкцій головним ринком збуту для Венесуели став саме Китай.