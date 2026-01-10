"Мы открыты для бизнеса": Трамп хочет продавать венесуэльскую нефть России и Китаю
- Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продавать венесуэльскую нефть России и Китаю.
- Трамп отметил, что США готовы вести бизнес со странами, которые любят нефть, вопреки его предыдущей критике торговли с Россией со стороны европейских стран.
США готовы продавать "всю необходимую" нефть России и Китаю, в том числе из Венесуэлы. Ведь после операции против Николаса Мадуро Вашингтон берет под свой контроль продажу венесуэльской нефти.
Почему США будут продавать нефть России и Китаю?
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с руководителями нефтяных и газовых компаний, передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Мы открыты для бизнеса. Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей необходима.
Глава Белого дома добавил, что обе страны очень любят нефть. И хотя Москва, в частности, добывает сырье в больших объемах, это не помеха для ведения бизнеса с США.
Китай, Россия и остальные смогут прийти, и мы будем открыты для бизнеса практически немедленно,
– подчеркнул президент.
Заметьте! Трамп собрал представителей энергетических компаний США в Белом доме, чтобы убедить их инвестировать в добычу нефти в Венесуэле не менее 100 миллиардов долларов.
Как Трамп противоречит сам себе?
Во время встречи с предпринимателями Трамп также оправдал захват Мадуро и установление контроля над нефтедобычей Венесуэлы, пишет CNN. По словам президента, если бы США не действовали первыми, это сделали бы их соперники, такие как Китай и Россия.
Если бы мы этого не сделали, Китай бы там был, и Россия бы там была,
– подчеркнул глава Белого дома.
Однако, как пишет издание, американский президент этими заявлениями противоречит сам себе. Они резко контрастируют с его предыдущей критикой европейских стран, которых он обвинял в торговле с Россией и финансировании таким образом войны в Украине.
Важно! В прошлом году Трамп в прошлом году президент утверждал, что война могла бы закончиться, если бы страны НАТО перестали покупать нефть из России. Он даже призвал Евросоюз ввести пошлины против Индии и Китая за значительный импорт российского сырья.
Какова ситуация с венесуэльской нефтью?
По данным Института энергетики, Венесуэла владеет примерно 17% мировых запасов нефти, что составляет около 303 миллиардов баррелей. Сейчас на ее территории работает только одна американская компания – Chevron.
После устранения Мадуро Дональд Трамп заявил, что США возьмут контроль над Венесуэлой, и этот контроль может длиться годами. При этом президент планирует управлять продажей венесуэльской нефти. Американское правительство намерено реализовывать сырье и направлять полученные средства на развитие страны.
Действия Трампа в отношении венесуэльских нефтяных ресурсов вызвали беспокойство в Китае из-за возможного влияния на поставки нефти от других подсанкционных поставщиков. После введения американских санкций главным рынком сбыта для Венесуэлы стал именно Китай.