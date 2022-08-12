Нафта знову падає в ціні: які варіанти розвитку ситуації на ринку можливі

Нафта в останній день цього робочого тижня повернулася до падіння. Скільки коштують еталонні марки чорного золота – Brent та WTI. Як змінилися ціни за день – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують еталонні марки нафти

Нафта Brent станом на 12 серпня 2022 року торгується на рівні 98,17 долара за барель, що на 0,56 долара менше ніж у попередній день. З початку торгів ця марка нафти зросла в ціні на 1,44%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 92,42 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 0,97 долара коштує більше. З початку торгового дня марка втратила 2,04%. Тоді як за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

марка Brent торгується на рівні 98,29 долара за барель (- 0,34 долара),

за барель (- 0,34 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 92,66 долара США (- 0,7 долара).

На початку цього тижня вартість нафти теж різко пішла вгору. Все через нові спекуляції на ринку зі сторони росії. Йдеться про припинення з перших днів серпня транзиту нафти через українську систему. У москві заявили, що головна причина – санкції Заходу проти держави-агресорки, яка 24 лютого 2022 року почала повномасштабну війну проти України.

Прогнози експертів щодо цін на ринку нафти

Експерти намагаються cпрогнозувати майбутню динаміку цін на ринку нафти. Одним із головних факторів, який вони враховують, – ймовірність початку рецесії:

Експерти компанії Goldman Sachs прогнозують, що вартість нафти Brent може зрости до 140 доларів за барель вже цього літа, якщо рецесія не настане.

за барель вже цього літа, якщо рецесія не настане. Тоді як Королівський банк Канади очікує, що нафта може подорожчати аж до 150 доларів і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців.

і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців. За умови розвитку сценарію з рецесією, прогнозують, що нафта потенційно може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит.

цього року з подальшим падінням до у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит. Про це йдеться у звіті компанії Citigroup, яку недавно залучили до процесу підготовки продажу авторитетного американського журналу Forbes.

Рецесія – це фаза в економіці, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

За 2 останні місяці чорне золото подешевшало на ринку приблизно на 30%. Серед головних факторів впливу – побоювання щодо рецесії, що призводить до сповільнення світової економіки та падіння попиту на сировину.

Водночас деякі аналітики додали, що зміцнення долара США на валютному ринку також вплинуло на зниження попиту на глобальному рівні й відповідно призвело до зниження цін, інформує Markets Insider.

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