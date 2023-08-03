Головні зміни для нафти

У середу, 2 серпня, вартість нафти Brent коливалася на рівні 83,20 долара за барель. Сировина впала в ціні за день на 1,71 долара або 2%.

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Паралельно нафта West Texas Intermediate (WTI) торгувалася за ціною на рівні 79,49 долара за барель. Американська сировина подешевшала під час торгової сесії на 1,88 долара або 2,3%, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, згідно з даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 83 ,31 долара за барель (- 1,88%);

за барель (- 1,88%); Марка WTI торгується на рівні 79,49 долара за барель (- 2,31%).

Важливо! У Джозефа Байдена наголосили про намір нагадати учасникам ринку нафти про необхідність та важливість дотримання ними цінової стелі для російської нафти. У Білому домі вирішили покластися на тактику дзвінків та переговорів, аби не спровокувати серйозні зміни на ринку.

Чому нафта дешевшає

Ціни на нафту просіли в середньому на 2% навіть попри історичне скорочення обсягів резервів сирої нафти у США. Згідно з останніми даними, за тиждень запаси сировини зменшилися на 17 барелів нафти. Це максимальне зниження цього показника з 1982 року, пише видання Reuters.

Крім того, нафта дешевшає, оскільки агентство Fitch понизило рейтинг кредитний рейтинг уряду США. Крім того, зростають побоювання, що Китай буде купувати менші обсяги нафти на тлі зростання цін. Нагадаємо, що ця країна є головним імпортером сировини у світі.