Главные изменения для нефти

В среду, 2 августа, стоимость нефти Brent колебалась на уровне 83,20 доллара за баррель. Сырье упало в цене за день на 1,71 доллара или 2%.

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Параллельно нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась по цене на уровне 79,49 доллара за баррель. Американское сырье подешевело во время торговой сессии 1,88 доллара или 2,3%, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, согласно данным Bloomberg :

Нефть Brent стоит 83 ,31 доллара за баррель (-1,88%);

за баррель (-1,88%); Марка WTI торгуется на уровне 79,49 доллара за баррель (-2,31%).

Важно! В Джозефа Байдена отметили намерение напомнить участникам рынка нефти о необходимости и важности соблюдения ими ценового потолка для российской нефти. В Белом доме решили положиться на тактику звонков и переговоров, чтобы не спровоцировать серьезные изменения на рынке.

Почему нефть дешевеет

Цены на нефть просели в среднем на 2%, даже несмотря на историческое сокращение объемов резервов сырой нефти в США. Согласно последним данным, за неделю запасы сырья уменьшились на 17 баррелей нефти. Это максимальное понижение этого показателя с 1982 года, пишет издание Reuters.

Кроме того, нефть дешевеет, поскольку агентство Fitch снизило рейтинг кредитный рейтинг правительства США. Кроме того, растет опасение, что Китай будет покупать меньшие объемы нефти на фоне роста цен. Напомним, что эта страна является основным импортером сырья в мире.