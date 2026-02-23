Як на ціну нафти впливають нові переговори Ірану та США
- Іран і США готуються до третього раунду переговорів, що спричинило зниження цін на нафту на 1% протягом сьогоднішньої сесії.
- Підвищення тарифів Трампом також вплинуло на ціну нафти.
Іран та США готуються до третього раунду переговорів. Внаслідок цього, вартість нафти летить вниз. Ціни протягом сьогоднішньої сесії уже впали на 1%.
Що впливає на ціну нафти зараз?
Також на ціну нафти вплинуло нове підвищення тарифів Трампом, повідомляє Reuters.
Читайте також ГУР виявило нові об'єкти: саме вони допомагають Ірану та Росії
Важливо! Зростання мит збільшило невизначеність, щодо посилення попиту на паливо.
Нагадаємо, ще в суботу Трамп заявив про підвищення тимчасового тарифу на імпорт США для всіх країн з 10% до 15%, про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Для розуміння, наразі це максимально можливий рівень. Річ у тім, що Верховний суд США скасував попередню тарифну програму американського президента.
У понеділок Китай заявив, що проводить "повну оцінку" рішення Верховного суду США щодо тарифів, і закликав Вашингтон скасувати "відповідні односторонні тарифні заходи", запроваджені проти його торговельних партнерів,
– вказує видання.
Наразі премія за ризик для нафти марки Brent значна. Вона склала орієнтовно – 10 доларів за барель.
Goldman Sachs вказує, що на світовому ринку у 2026 відчуватиметься профіцит. Але лише за умови відсутності перебоїв у постачанні, які може спричинити Іран.
За словами аналітиків Goldman Sachs, потенційне послаблення санкцій для Ірану та Росії може прискорити нарощування акцій нерухомості та розблокувати збільшення пропозиції в довгостроковій перспективі, що створює ризики зниження цін на 5 та 8 доларів до цін у четвертому кварталі 2026 року,
– йдеться у повідомленні.
Які ціни на нафту зараз?
Вартість нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Станом на сьогодні, ціни змінилися так:
- Нафта марки Brent має ціну – 71,39 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 66,14 долара за барель.
- Російська Urals – 57,78 долара за барель
Що відомо по переговори між Іраном та США?
Тривають переговори між представниками Ірану та США, щодо ядерної програми. Домовленість про цю зустріч дещо знизила загальну напругу. Третій раунд має відбутися у Женеві.
Іран вказав, що він готовий піти на поступки, відносно своєї ядерної програми. Проте натомість США мають виконати певні вимоги. Тегеран хоче, аби Вашингтон скасував санкції. До того ж Іран прагне визнання його права на збагачення урану.
Варто сказати, що наразі напруга між США та Іраном все ж є. Зокрема, Тегеран проводить військові навчання. А США продовжують тримати військово-морську армаду на Близькому Сході.