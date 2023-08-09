Динаміка на ринку нафти постійно змінюється: від чого залежать ціни

В останні дні на ринку нафти фіксують постійні зміни. На динаміку впливають останні економічні дані з Китаю, США та Саудівська Аравія. Про головні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує нафта

Під час торгів у вівторок, 8 серпня, нафта Brent завершила день з ціною на рівні 86,17 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,83 долара.

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Американська нафта під брендом West Texas Intermediate під час торгової сесії зросла в ціні на 0,93 долара до 82,92 долара за барель, повідомляє видання Reuters.

На момент створення цього матеріалу, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 86,05 долара за барель (- 0,14%);

за барель (- 0,14%); Марка WTI торгується на рівні 82,77 долара за барель (- 0,18%).

Головні фактори впливу на ринку

, зокрема, від експорту нафти, газу та навіть попри санкційні обмеження Заходу. Також цьому сприятиме тривале знецінення рубля.

Нафта під час минулої торгової сесії подорожчала після прогнозу про зростання ВВП США у 2023 році на 1,9%. Раніше очікували, що цей показник додасть 1,5%. Проте на ринок все ще тиснуть побоювання щодо Китаю, де у липні зафіксували зменшення обсягів імпорту та експорту, пише видання Reuters. Нагадаємо, що Китай – це один із найбільших імпортерів нафти у світі.

Загалом ціни на нафту зростають з липня. Головним поштовхом для цього стало рішення Саудівської Аравії про добровільне скорочення обсягів видобування нафти. Ба більше, ця країна заявила про намір продовжити цю програму до кінця вересня. Ще один фактор, який сприяє подорожчанню сировини – збільшення попиту на нафту на глобальному рівні, згідно з даними Управління енергетичної інформації США.

Від початку торгів у середу, 9 серпня, вартість нафти знову повернулася до падіння. Наразі ключову роль на ринку відіграє занепокоєння щодо спроможності Китаї купувати нафту. Це навіть переважує рішення про зменшення пропозиції зі сторони Саудівської Аравії та Росії.