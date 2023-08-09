Сколько стоит нефть

В ходе торгов во вторник, 8 августа, нефть Brent завершила день с ценой на уровне 86,17 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,83 доллара.

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Американская нефть под брендом West Texas Intermediate во время торговой сессии выросла в цене 0,93 доллара к 82,92 доллара за баррель, сообщает издание Reuters.

На момент создания этого материала, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 86,05 доллара за баррель (-0,14%);

за баррель (-0,14%); Марка WTI торгуется на уровне 82,77 доллара за баррель (-0,18%).

Важно! Россия в 2023 году получит дополнительные 11 миллиардов долларов, в частности, от экспорта нефти, газа и даже несмотря на санкционные ограничения Запада. Также этому будет способствовать длительное обесценивание рубля.

Главные факторы влияния на рынке

Нефть во время прошедшей торговой сессии подорожала после прогноза о росте ВВП США в 2023 году на 1,9%. Ранее ожидали, что этот показатель прибавит 1,5%. Однако на рынок все еще давят опасения по Китаю, где в июле зафиксировали уменьшение объемов импорта и экспорта, пишет издание Reuters. Напомним, что Китай – один из крупнейших импортеров нефти в мире.

В целом, цены на нефть растут с июля. Главным толчком для этого стало решение Саудовской Аравии о добровольном сокращении объемов добычи нефти. Более того, эта страна заявила о намерении продлить эту программу до конца сентября. Еще один фактор, способствующий удорожанию сырья – увеличение спроса на нефть на глобальном уровне, согласно данным Управления энергетической информации США.

С начала торгов в среду, 9 августа, стоимость нефти снова вернулась к падению. В настоящее время ключевую роль на рынке играет обеспокоенность способностью Китая покупать нефть. Это даже перевешивает решение об уменьшении предложения со стороны Саудовской Аравии и России.