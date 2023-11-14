Росія майже не продає нафту нижче цінової стелі, – Financial Times

Росія знайшла спосіб для обходу санкцій. Зокрема, йдеться про цінову стелю на нафту, яку встановили країни G7. Саме тому країни Заходу шукають варіанти для посилення своєї санкційної політики.

Нагадаємо, що цінову стелю на російську нафту встановили на рівні 60 доларів за барель. Ця санкція почала працювати 5 грудня 2022 року разом із частковим нафтовим ембарго.

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Росія обходить нафтові санкції

Високопоставлений європейський чиновник заявив, що з жовтня майже жоден з траншів нафти, яку транспортують морським шляхом, не був здійснений за ціною нижче 60 доларів за барель.

За словами джерела, Заходу доведеться посилити санкційний тиск на Росію, оскільки вони не мають жодного бажання дозволяти офіційній Москві продовжувати це робити. Додають, що один із приводів для стурбованості на Заході – офіційні дані щодо експорту російської нафти у жовтні.

На момент створення цього матеріалу, вартість найвідомішого бренду російської нафти – Urals – коливається на рівні, за даними OilPrice . Для порівняння, ціна еталонних марок Brent та WTI наразі становитьза барель таза барель.

Таке зростання ціни вдарило по зусиллях G7 щодо обмеження фінансових потоків для Росії. При цьому варто враховувати, що прибутки від продажу нафти становлять суттєву частку державного бюджету.

Крім того, все більше суден, які перевозять російську нафту, працюють без необхідної страховки. Зокрема, у жовтні цей пакет документів мали лише 37 зі 134 суден. До того ж низка західних компаній отримали декларації від росіян, з інформацією, яка не відповідала дійсності. Для прикладу, йдеться саме про те, що вартість нафти не перевищує позначку у 60 доларів за барель. Одним із варіантів для обходу цінової стелі – збільшення вартості доставки.

З іншої сторони, також враховувати такі фактори: