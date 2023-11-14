Россия почти не продает нефть ниже ценового потолка, – Financial Times

Россия нашла способ обхода санкций. В частности, речь идет о ценовом потолке на нефть, который установили страны G7. Именно поэтому страны Запада ищут варианты усиления своей санкционной политики.

Напомним, что ценовой потолок на российскую нефть установили на уровне 60 долларов за баррель. Эта санкция начала "работать" 5 декабря 2022 года вместе с частичным нефтяным эмбарго.

Обратите внимание Основа финансовой грамотности: как проанализировать личный бюджет и почему это важно для каждого

Россия обходит нефтяные санкции

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что с октября почти ни один из траншей нефти, транспортируемый морским путем, не был осуществлен по цене ниже 60 долларов за баррель.

По словам источника, Западу придется усилить санкционное давление на Россию, поскольку у них нет никакого желания позволять официальной Москве продолжать это делать. Добавляют, что один из поводов для озабоченности на Западе – официальные данные по экспорту российской нефти в октябре.

На момент создания этого материала, стоимость самого известного бренда российской нефти – Urals – колеблется на уровне., по данным OilPrice . Для сравнения, цена эталонных марок Brent и WTI сейчас составляетза баррель иза баррель.

Такой рост цены отразился на усилиях G7 по ограничению финансовых потоков для России. При этом следует учитывать, что доходы от продажи нефти составляют существенную долю государственного бюджета.

Кроме того, все больше судов, перевозящих российскую нефть, работают без требуемой страховки. В частности, в октябре этот пакет документов имели только 37 из 134 судов. К тому же ряд западных компаний получили декларации от россиян с информацией, не соответствующей действительности. Например, речь идет именно о том, что стоимость нефти не превышает отметку в 60 долларов за баррель. Одним из вариантов для обхода ценового потолка – увеличение стоимости доставки.

С другой стороны, также учитывать следующие факторы: