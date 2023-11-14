Нагадаємо, що цінову стелю на російську нафту встановили на рівні 60 доларів за барель. Ця санкція почала працювати 5 грудня 2022 року разом із частковим нафтовим ембарго.
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Росія обходить нафтові санкції
Високопоставлений європейський чиновник заявив, що з жовтня майже жоден з траншів нафти, яку транспортують морським шляхом, не був здійснений за ціною нижче 60 доларів за барель.
За словами джерела, Заходу доведеться посилити санкційний тиск на Росію, оскільки вони не мають жодного бажання дозволяти офіційній Москві продовжувати це робити. Додають, що один із приводів для стурбованості на Заході – офіційні дані щодо експорту російської нафти у жовтні.
Таке зростання ціни вдарило по зусиллях G7 щодо обмеження фінансових потоків для Росії. При цьому варто враховувати, що прибутки від продажу нафти становлять суттєву частку державного бюджету.
Крім того, все більше суден, які перевозять російську нафту, працюють без необхідної страховки. Зокрема, у жовтні цей пакет документів мали лише 37 зі 134 суден. До того ж низка західних компаній отримали декларації від росіян, з інформацією, яка не відповідала дійсності. Для прикладу, йдеться саме про те, що вартість нафти не перевищує позначку у 60 доларів за барель. Одним із варіантів для обходу цінової стелі – збільшення вартості доставки.
З іншої сторони, також враховувати такі фактори:
- На жаль, чимало західних компаній продовжують співпрацювати з Росією на різних рівнях. Оскільки у липні у російських портах принаймні 40% суден належали компаніям з країн, які підтримують санкції проти Москви.
- Раніше український економіст Борис Кушнірук пояснював, що політика Заходу спрямована на те, щоб не створювати проблем собі, але при цьому ускладнити умови для Росії. За його словами, у таких реаліях не варто очікувати на те, що у G7 переглянуть цінову стелю на користь її зниження.