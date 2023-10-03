Ціни на нафту впали нижче важливих психологічних рівнів: долар "вніс" важливу лепту

На ринку нафти зафіксували зміну цінової динаміки. На ринок нафти серйозно вплинуло подорожчання долара США. Більше про головні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися ціни на нафту

Під час ранкових торгів у вівторок, 3 жовтня, ціна грудневих ф'ючерсів на нафту Brent коливається на рівні 89,72 долара за барель. Сировина подешевшала на 99 центів або 1,09%.

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Нафта West Texas Intermediate торгується на рівні 88,04 долара за барель. Американська сировина подешевшала на 78 центів або 0,88%, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 90,36 долара за барель (- 0,39%);

за барель (- 0,39%); Марка WTI торгується на рівні 88,61 долара за барель (- 0,24%).

Додамо, що минулий торговий день нафта закінчила зі спадом до мінімального значення за три тижні.

Ключові фактори впливу на ринку нафти

Ціни на нафту впали в середньому на 1% під час ранкових торгів в Азії. Важливим фактором впливу на ринку стало подорожчання американського долара, а також зростання дохідності державних облігацій США. Також ціни відреагували на змішані сигнали щодо постачання нафти, інформує видання Reuters.

Нагадаємо, що Саудівської Аравії та Росії домовилися про скорочення обсягів видобування нафти на сумарно 1,3 мільйона барелів на день до кінця року. На початку тижня Індекс долара США коливався на рівні близькому до максимуму за 10 місяців, тоді як британський фунт та євро зафіксували серйозні обвали за квартал.