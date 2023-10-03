Как изменились цены на нефть

Во время утренних торгов во вторник, 3 октября, цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent колеблется на уровне 89,72 доллара за баррель. Сырье подешевело на 99 центов или 1,09%.

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Нефть West Texas Intermediate торгуется на уровне 88,04 доллара за баррель. Американское сырье подешевело на 78 центов или 0,88%, информирует издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 90,36 доллара за баррель (-0,39%);

за баррель (-0,39%); Марка WTI торгуется на уровне 88,61 доллара за баррель (-0,24%).

Добавим, что прошлый торговый день нефть закончила со спадом до минимального значения за три недели.

Ключевые факторы влияния на рынке нефти

Цены на нефть упали в среднем на 1% во время утренних торгов в Азии. Важным фактором влияния на рынке стало удорожание американского доллара, а также рост доходности государственных облигаций США. Также цены отреагировали на смешанные сигналы по поставкам нефти, пишет Reuters.

Напомним, что Саудовской Аравии и России договорились о сокращении объемов добыча нефти на суммарно 1,3 миллиона баррелей в день до конца года. В начале недели Индекс доллара США колебался на уровне близком к максимуму за 10 месяцев, в то время как британский фунт и евро зафиксировали серьезные обвалы за квартал.