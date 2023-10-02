Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
Максимально Індекс долара США зростав до позначки на рівні 114,78. Це також рекорд за 20 років;
Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів першої економіки світу – США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.