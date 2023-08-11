ОПЕК очікує на позитивну динаміку попиту на нафту: як Китай "ламає" ці очікування

На ринку нафти продовжують фіксувати від'ємну динаміку. Одна із головних подій – прогноз щодо попиту від ОПЕК. Більше про останні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує нафта

Під час торгів у п'ятницю, 11 серпня, вартість нафти марки Brent коливається на рівні 86,25 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,15 долара.

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Паралельно барель нафти West Texas Intermediate наразі коштує 82,69 долара. Цей бренд нафти втратив в ціні 0,13 долара, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на еталонні бренди нафти, згідно з даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 86,51 долара за барель (+ 0,13%);

за барель (+ 0,13%); Марка WTI торгується на рівні 82,93 долара за барель (+ 0,13%).

Також додамо, що попередній торговий день бренди нафти Brent та WTI завершили з ціною на рівні 86,40 долара та 82,82 долара за барель відповідно. Сировина Brent також подешевшала на 1,3%, а американський бренд зафіксував спад на рівні 1,9%, повідомляє видання.

Що відбувається на ринку

, зокрема, від експорту нафти, газу та навіть попри санкційні обмеження Заходу. Також цьому сприятиме тривале знецінення рубля.

Тиждень нафта завершує із черговим спадом на ринку. Одна з головних причин знецінення сировини – це зіставлення інвесторами оптимістичних прогнозів щодо попиту від ОПЕК з досить неоднозначними економічними показниками з Китаю. Нагадаємо, що саме ця країна – це топовий імпортер нафти у світі повідомляє видання Reuters.