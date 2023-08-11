Скільки коштує нафта

Під час торгів у п'ятницю, 11 серпня, вартість нафти марки Brent коливається на рівні 86,25 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,15 долара.

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Паралельно барель нафти West Texas Intermediate наразі коштує 82,69 долара. Цей бренд нафти втратив в ціні 0,13 долара, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на еталонні бренди нафти, згідно з даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 86,51 долара за барель (+ 0,13%);

за барель (+ 0,13%); Марка WTI торгується на рівні 82,93 долара за барель (+ 0,13%).

Також додамо, що попередній торговий день бренди нафти Brent та WTI завершили з ціною на рівні 86,40 долара та 82,82 долара за барель відповідно. Сировина Brent також подешевшала на 1,3%, а американський бренд зафіксував спад на рівні 1,9%, повідомляє видання.

Актуально! Росія у 2023 році отримає додаткові 11 мільярдів доларів, зокрема, від експорту нафти, газу та навіть попри санкційні обмеження Заходу. Також цьому сприятиме тривале знецінення рубля.

Що відбувається на ринку

Тиждень нафта завершує із черговим спадом на ринку. Одна з головних причин знецінення сировини – це зіставлення інвесторами оптимістичних прогнозів щодо попиту від ОПЕК з досить неоднозначними економічними показниками з Китаю. Нагадаємо, що саме ця країна – це топовий імпортер нафти у світі повідомляє видання Reuters.