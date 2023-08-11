Сколько стоит нефть
В ходе торгов в пятницу, 11 августа, стоимость нефти марки Brent колеблется на уровне 86,25 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,15 доллара.
Читайте также Эксперты ожидают новых успехов в США: что привлекло их внимание
Параллельно баррель нефти West Texas Intermediate стоит сейчас 82,69 доллара. Этот бренд нефти потерял в цене 0,13 доллара, сообщает издание Reuters.
Актуальные цены на эталонные бренды нефти, согласно данным Bloomberg:
- Нефть Brent стоит 86,51 доллара за баррель (+0,13%);
- Марка WTI торгуется на уровне 82,93 доллара за баррель (+0,13%).
Добавим, что предыдущий торговый день бренды нефти Brent и WTI завершили с ценой на уровне. 86,40 доллара и 82,82 доллара за баррель соответственно. Сырье Brent также подешевело на 1,3%, а американский бренд зафиксировал спад на уровне 1,9%, сообщает издание.
Что происходит на рынке
Неделю нефть завершает с очередным спадом на рынке. Одна из главных причин обесценивания сырья – это сопоставление инвесторами оптимистических прогнозов спроса от ОПЕК с достаточно неоднозначными экономическими показателями из Китая. Напомним, что именно эта страна – это топовый импортер нефти в мире, сообщает Reuters.