Сколько стоит нефть

В ходе торгов в пятницу, 11 августа, стоимость нефти марки Brent колеблется на уровне 86,25 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,15 доллара.

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Параллельно баррель нефти West Texas Intermediate стоит сейчас 82,69 доллара. Этот бренд нефти потерял в цене 0,13 доллара, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на эталонные бренды нефти, согласно данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 86,51 доллара за баррель (+0,13%);

за баррель (+0,13%); Марка WTI торгуется на уровне 82,93 доллара за баррель (+0,13%).

Добавим, что предыдущий торговый день бренды нефти Brent и WTI завершили с ценой на уровне. 86,40 доллара и 82,82 доллара за баррель соответственно. Сырье Brent также подешевело на 1,3%, а американский бренд зафиксировал спад на уровне 1,9%, сообщает издание.

Актуально! Россия в 2023 году получит дополнительные 11 миллиардов долларов, в частности, от экспорта нефти, газа и даже несмотря на санкционные ограничения Запада. Также этому будет способствовать длительное обесценивание рубля.

Что происходит на рынке

Неделю нефть завершает с очередным спадом на рынке. Одна из главных причин обесценивания сырья – это сопоставление инвесторами оптимистических прогнозов спроса от ОПЕК с достаточно неоднозначными экономическими показателями из Китая. Напомним, что именно эта страна – это топовый импортер нефти в мире, сообщает Reuters.