Нафта знову різко зросла в ціні: яка країна відіграла важливу роль для ринку

Нафта продовжує зростати в ціні. До чого тут ОПЕК+, Саудівська Аравія та як на фоні цього змінилася вартість відомих марок нафти – читайте на Фінанси24.

Скільки коштують еталонні марки нафти

Марка нафти Brent починає новий тиждень із ціною на рівні 97,74 долара за барель, що на 0,8 долара більше ніж днем раніше. Однак з початку торгової сесії ця марка нафти виросла на 1,31%, згідно з даними Finance!Yahoo.

Актуально Інвестиції у сучасних реаліях: актуальні поради та підказки від експерта

Натомість вересневі контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 91,78 долара за барель. У порівняні з попереднім торговим днем сировина на 0,56 долара коштує більше. З початку сесії ця марка нафти подорожчала на 1,57%.

Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 97,72 долара за барель (+ 0,88 долара),

за барель (+ 0,88 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 91,75 долара (+ 0,53 долара).

Все більше країн відмовляються від російської нафти. Серед них і Сербія, яка з 1 листопада припинить купувати сировину від держави-агресорки. Головна причина – санкції Євросоюзу.

Одна з головних причин зростання цін на нафту – звуження пропозиції на ринку знову у центрі уваги світі. Річ у тому, що у Саудівській Аравії виступили з ідеєю скорочення видобування сировини країнами ОПЕК+ задля підтримки цін. Наступного разу картель планує зустрітися у вересні 2022 року. Ще один фактор – перспектива скорочення запасів нафти у США, пише CNBC.

Прогнози експертів щодо нафти: