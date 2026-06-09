Що відом про вантаж, який було доставлено на Філіппіни?

Раніше дані Kpler показували, що танкер Suezmax Ocean Start доставив саме іранську сиру нафту на НПЗ Bataan компанії Petron, повідомляє Reuters.

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Згодом ці дані були переглянуті. Стало відомо, що вказаний танкер доставив нафту Urals з Росії.

Якщо спиратися на переглянуті дані:

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судно Ocean Start було завантажено на початку травня;

це відбулося шляхом перевантаження з судна на судно (STS), процедура здійснювалась недалеко від вод Сінгапуру;

передавало нафту судно – Suezmax Caruzo;

Suezmax Caruzo було завантажено в російському Шесхарісі ще в кінці березня.

Зверніть увагу! Перед цим Kpler зазначали, що на Ocean Start вантаж потрапив з танкера Kylo. Завантаження, як тоді зазначалось, відбувалося на іранському острові Харг

Інша аналітична фірма, Vortexa, заявила цього тижня, що вона все ще ідентифікує вантаж як іранську сиру нафту, доставлену на нафтопереробний завод Petron судном Ocean Start після перевантаження STS з Noxen, яке має той самий номер IMO, що й Kylo на платформах відстеження суден,

– вказує видання.

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